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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 212 gram metamfetamin ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
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'te düzenlenen operasyonda 1 ve 213 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında " madde ticareti yapmak" suçundan başlatıldı.

'te jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 1 ve 213 gram eroin ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

GÖZALTINA ALINDI

27 Eylül'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 212 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli .

"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK"

Tatvan Küçüksu Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerince yol kontrol noktasında ise yine bir araçta arama köpeğiyle yapılan aramada, 213 gram eroin bulundu. İki olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan başlatıldı.

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