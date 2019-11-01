Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 6 askerin yaralandığını bildirdi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patladığı belirtildi.
Patlama sonucu 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı askerlerin hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandığı bilgisi verilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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