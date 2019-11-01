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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNDE EYP İNFİLAK ETTİ

, bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının () patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 6 askerin yaralandığını bildirdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen 'nin patladığı belirtildi.

Patlama sonucu 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı askerlerin hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandığı bilgisi verilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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