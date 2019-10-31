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4 bin yıllık kale davalık oldu! Mülkünü istiyorlar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
4 BİN YILLIK KALE DAVALIK OLDU! MÜLKÜNÜ İSTİYORLAR

Cenevizliler döneminde 'da limana hakim bir noktada yapılan 'nin varisçileri kalenin mülkiyetini almak için dava açtı. Bugüne kadar kalenin mülkünü almak için 6 dava açan aile mahkemelerin hepsini kazandı. Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Güngör Üçüncüoğlu kalenin 10 bine yakın varisçisi olduğunu söyledi.

4 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan 'da 13. yüzyılda Cenevizliler döneminde yapılan davalık oldu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1737-1745 yılları arasında Trabzon Valiliği görevini yapan Üçüncüzade Ömer Paşa'ya ait olduğu iddia edilen kale arazisini geri isteyen torunları bugüne kadar kalenin Üçüncüoğulları'na verilmesi için 6 tane davanın açıldığını ve hepsini kazandıklarını öne sürdü.

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