4 bin yıllık kale davalık oldu! Mülkünü istiyorlar

Cenevizliler döneminde Trabzon'da limana hakim bir noktada yapılan Güzelhisar Kalesi'nin varisçileri kalenin mülkiyetini almak için dava açtı. Bugüne kadar kalenin mülkünü almak için 6 dava açan aile mahkemelerin hepsini kazandı. Üçüncüoğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Güngör Üçüncüoğlu kalenin 10 bine yakın varisçisi olduğunu söyledi.

4 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Trabzon'da 13. yüzyılda Cenevizliler döneminde yapılan Güzelhisar Kalesi davalık oldu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1737-1745 yılları arasında Trabzon Valiliği görevini yapan Üçüncüzade Ömer Paşa'ya ait olduğu iddia edilen kale arazisini geri isteyen torunları bugüne kadar kalenin Üçüncüoğulları'na verilmesi için 6 tane davanın açıldığını ve hepsini kazandıklarını öne sürdü.

