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Bartın'da denize atık boşaltanlara 36 TL ceza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2019
BARTIN'DA DENİZE ATIK BOŞALTANLARA 36 TL CEZA

Denize atık boşaltanlara göz açtırılmıyor. 'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, balık taşıyan kamyonları denize pis su bırakan 2 ayrı firmaya toplam 36 bin 74 TL para cezası kesti.

Tarlaağazı Limanı'nda, geçen pazartesi günü 2 balık taşıma kamyonu, kasasındaki pis suyu ve küçük hamsileri, araçlarındaki tahliye borusundan denize boşalttı. Balıkçılar da cep telefonlarıyla video kaydı çekerek, sürücülere tepki gösterdi. ihbar üzerine gelen ekipler 2 kamyonun bağlı olduğu firmalara yönelik yasal işlem başlattı.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Denizlerle İlgili Kirletme Yasakları'na göre, 2 ayrı firmaya 18 bin 37 TL'den olmak üzere toplam 36 bin 74 TL idari yaptırım cezası uygulandığını bildirdi.

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