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Son dakika: İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapatıldı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
İSTANBUL BOĞAZI YOĞUN SİS NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI!

Son dakika haberine göre; 'nda etkili olan sis nedeniyle kuzeyde İstinye-Yavuz arasında gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'nın kuzeyde İstinye-Yavuz arasında görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi geçişlerinin saat 09.45'te çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, sisin kalkmasının ardından Boğaz'ın gemi geçişlerine açılacağı belirtildi.

İstanbul'da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN SİS KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

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