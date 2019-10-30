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Fotoğraftaki detay genç futbolcunun sonu oldu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2019
FOTOĞRAFTAKİ DETAY GENÇ FUTBOLCUNUN SONU OLDU!

'nın Ceyhan ilçesinde amatör futbolcu, hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 'ın hayatını kaybettiği tren istasyonununda daha önce fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, kaza Serap Aktaş Koşuyolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıkarak yaya olarak yürüyen 1. takımı Ceyhan Doğanspor'un futbolcusu (25), hemzemin geçitten karşı tarafa geçmek isterken Mersin-İskenderun seferini yapan 62684 sefer sayılı yolcu trenin çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Damar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki vatandaşların tanık olduğu olayda genç futbolcunun telefonla konuştuğu ve treni fark etmediği iddia edildi. Sedat Damar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kurumu morguna kaldırıldı.

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