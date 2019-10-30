30 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Kağıthane'de İETT otobüs kamyonete çarptı! TEM'de araç yoğunluğu oluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2019
KAĞITHANE'DE İETT OTOBÜS KAMYONETE ÇARPTI

İstanbul Kağıthane’de otobüsünün park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. nedeniyle bağlantı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu

Kağıthane'de otobüsünün park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Nurtepe bağlantı yolunun istikametinde seyreden İETT otobüsü, arızalandığı gerekçesiyle emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, otobüsteki 1 yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

nedeniyle bağlantı yolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN