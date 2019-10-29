Rusya'da korkunç olay! İnsanları öldürüp yediğini itiraf etti
Rusya’da cinayet suçlamasıyla sorgulanan 51 yaşındaki zanlı, kedi, köpek ve insanları öldürüp yediğini itiraf etti. Cani adam öldürüp gömdüğü cesetlerin yerini polislere gösterdi. Yapılan aramalarda toprağa gömülü çuval içinde cesetler bulundu.
Rusya'nın Arkhangelsk şehrinde 2016-2017 yılları arasında kayıp olan 3 kişinin bulunması için yapılan sorgulamada akıllara durgunluk veren sonuçlar ortaya çıktı. 51 yaşındaki şüpheli, olaydan 3 yıl sonra sorguya alındı. Kendi halinde yaşadığı öğrenilen şahıs, ilk sorgusunda 3 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğünü kabul etti.
ÇUVAL İÇİNDE CESETLER BULUNDU
Öldürülen kişilerin cesetlerinin gömüldüğü yerlerin tespiti için savcılık talimatıyla çalışma başlatıldı. Cani adam öldürüp gömdüğü cesetlerin yerini polislere gösterdi. Aynı zamanda savcılar eşliğinde keşif yapıldı. Yapılan aramalarda toprağa gömülü çuval içinde cesetler bulundu.
CESET TORBALARINDAN KEDİ KÖPEK KEMİKLERİ ÇIKTI
Yapılan kazılar sonucu, öldürülen kişilerin kemikleri ortaya çıktı. Analizlerde, 3 kişinin cesedinin ve kemiklerinin yanı sıra kedi ve köpek kemiklerine de rastlandı. Zanlı, insanları öldürdükten sonra vücutlarından birçok parçayı kopararak yediğini, geri kalanını da çuvala koyarak gömdüğünü itiraf etti.
SUÇUNU İTİRAF EDEN ZANLI CEZAEVİNE...
Cani adam ayrıca bazı zamanlar kedi ve köpekleri yakalayarak yediğini, onların da geri kalanını çuvallara koyarak gömdüğünü söyledi. Suçunu itiraf eden zanlı cezaevine gönderilirken, başka olaylarla ilişkisinin olup olmadığının araştırıldığı açıklandı.
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