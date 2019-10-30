30 Ekim 2019, Çarşamba
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat! | 30 Ekim 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2019
TRAFİĞE ÇIKACAKLAR DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI

2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 30 Ekim 2019 Çarşamba hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve kıyıları, ile ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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