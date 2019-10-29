Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı! | 29 Ekim 2019 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.