29 Ekim 2019, Salı
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı! | 29 Ekim 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2019
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ!

2019 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kıyıları, 'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Hatay, , , , , , , , ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 29 Ekim 2019 Salı hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kıyıları, 'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Hatay, , , , , , , , ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra , Mardin, ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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