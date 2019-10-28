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Muğla'da spor salonunda kan davası cinayeti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
SPOR SALONUNDA DEHŞET!

'nın Fethiye İlçesinde , uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği öne sürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Patlangıç Ölüdeniz Caddesi'ndeki spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçede bir spor salonu işleten 26 yaşındaki , aralarında kan davası bulunduğu iddia edilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Son dakika: Muğla Fethiye'de kan davası cinayeti! Spor salonu kana bulandı |Video SON DAKİKA: MUĞLA FETHİYE'DE KAN DAVASI CİNAYETİ! SPOR SALONU KANA BULANDI |VİDEO

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saldırıda ağır yaralanan Özkan, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Özkan hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan zanlının kimliğinin tespiti için polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını mercek aldı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler eşkali belirlenen şüphelinin bir otomobille olay yerinden kaçtığını tespit etti. Ekipler tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAN DAVASI

Özkan'ın Erzurumlu olduğu ve geçmiş yıllarda Erzurumlu başka bir aileyle kan davalarının bulunduğu öne sürüldü. Cinayetin Özkan'ın kan davası bulunan aile tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

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