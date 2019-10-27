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Bursa'da acı olay! Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2019
KESTİĞİ AĞACIN ALTINDA KALAN YAŞLI ADAM ÖLDÜ

'da acı olay! ilçesinde, İbrahim Tokay (70) ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde, Gündüzlü Mahallesi'nin yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Tokay'ın üzerine ormanda kestiği ağaç devrildi. Ağacın altında kalan Tokay ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tokay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Tokay'ın cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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