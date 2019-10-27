Bursa'da acı olay! Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü
Giriş Tarihi: 27.10.2019
Bursa'da acı olay! İnegöl ilçesinde, İbrahim Tokay (70) ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, öğlen saatlerinde, Gündüzlü Mahallesi'nin yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Tokay'ın üzerine ormanda kestiği ağaç devrildi. Ağacın altında kalan Tokay ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tokay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Tokay'ın cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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