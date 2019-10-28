Ege Üniversitesi kampüsünde Sezen'in öldüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

İzmir’in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'ın (23) traktörün altında kalarak, yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Zambak'a, traktör sürücüsü ile 2 kişinin yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı. Öte yandan sürücü hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kaza, 16 Eylül'de, Bornova'daki Ege Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı.

Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Zambak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

2 KİŞİNİN GENÇ KIZA YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYOR

Sezen Zambak'ın yaşamını yitirdiği kazanın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Zambak'ın yolun karşısına geçmek istediği sırada traktörün altında kaldığı, çarpmanın ardından traktörden inen sürücü ve beraberindeki 2 kişinin genç kıza yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Öte yandan Sezen Zambak'a çarparak ölümüne neden olan ve tutuksuz yargılanan Ege Üniversitesi çalışanı V.B. hakkında hazırlanan iddianame 47. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede Sanık V.B'nin "Taksirle ölüme neden olma" gerekçesiyle 2 yıldan 6 yıla kadar kadar hapis cezası istendi

TRAKTÖRÜ DURUYOR

Dava dosyasında yer alan görüntülerde elindeki telefona bakarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sezen Zambak'ın gelen traktörü fark etmediği, önüne bakmayan traktör sürücüsü V.B'nin Zambak'a çarptıktan sonra traktörü durdurduğu yer alıyor.

Kazayla ilgili tespit tutanağında araç sürücüsü V.B'nin "sağa ve sola dönüşlerde kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkın vermemek" maddesini ihlal ettiğinden asli ve tam kusurlu olduğu, Zambak'ın karşıdan karşıya geçerken 11.70 metre olan yolu tamamlanmasına 1.50 metre kaldığından kusursuz olduğunu tespit edildi.



