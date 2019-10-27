Barış Pınarı Harekatı şehidi Erdoğan Türkel için tören düzenlendi
Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Adana'ya uğurlandı.Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan güvenlik güçlerine yönelik, terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Türkel için askeri tören düzenlendi.
Şehit Türkel'in, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.
Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu ve memleketi Adana'ya gönderildi.
Törene, Şanlıurfa Vali Vekili İsmail Çetinkaya, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Ahmet Akay, Halil Özcan ve Mehmet Ali Cevheri, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.
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