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Araç bariyerlere çıkarak durdu; 4 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
FECİ KAZA! GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ...

karayolu Kervan kavşağında meydana gelen trafik kazasında araç bariyerlere çıkarak durabildi. Kazada araç içinde olan 1’i bebek 4 kişi yaralandı.

gece saatlerinde karayolu Kervan Kavşağı mevkisinde meydana geldi. 'dan istikametine gitmekte olan Serhat Şahin idaresinde ki 41 ACL 733 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyerlerin üzerine çıktı.

4 YARALI VAR

Bariyerlere çarparak duran aracın içerisinde bulunan Seher Ş., Fatma K., Mahmut K. ve 8 aylık bebek olan Enes Ş. yaralandılar.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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