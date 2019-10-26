Okullar ara tatile ne zaman girecek? Ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil sürelerini açıkladı. Bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatiller için öğrenciler heyecanlı bekleyiş içerisinde. Kasım ve Nisan aylarında verilecek tatiller yaz tatili süresinden düşülecek. Peki, ilk ara tatil hangi gün başlıyor? Ara tatil kaç gün sürüyor? İşte ara tatil tarihleri ve detaylar...

MEB ara tatil uygulaması ile Kasım ayında gerçekleşecek ilk tatilin hangi tarihe denk geldiği eğitim-öğretim takvimi içerisinde paylaşmıştı. Hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler Kasım ayında bir haftalık ara verecekler.

Yaz tatilinden alınan 2 hafta 1. dönem ve 2. döneme eklenirken öğrenciler bu sayede yılda toplamda 4 kez tatil yapacak aynı zamanda yaz tatili sonrasında oluşan okula uyum sorununun önüne geçilecek.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB'in eğitim öğretim takvimi içerisinde aktardığı bilgilere göre ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında olacak. Öğrenciler hafta sonu tatillerinin de araya girmesiyle birlikte 16 Kasım Kasım 2019 Cumartesi gününden başlayarak 25 Kasım 2019 Pazartesi gününe kadar tatil yapmış olacaklar. Yani 2019 Kasım ayında öğrenciler 9 günlük bir ara tatil yapacaklar.

Yılın geri kalanında uygulanacak olan takvimdeki tatiller ise şöyle;

Yarıyıl Tatili:20-31 Ocak 2019

2. Ara Tatil: 6-10 Nisan 2019

Kapanış:19 Haziran 2019