Okullar ara tatile ne zaman girecek? Ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil sürelerini açıkladı. Bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatiller için öğrenciler heyecanlı bekleyiş içerisinde. Kasım ve Nisan aylarında verilecek tatiller yaz tatili süresinden düşülecek. Peki, ilk ara tatil hangi gün başlıyor? Ara tatil kaç gün sürüyor? İşte ara tatil tarihleri ve detaylar...
MEB ara tatil uygulaması ile Kasım ayında gerçekleşecek ilk tatilin hangi tarihe denk geldiği eğitim-öğretim takvimi içerisinde paylaşmıştı. Hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler Kasım ayında bir haftalık ara verecekler.
Yaz tatilinden alınan 2 hafta 1. dönem ve 2. döneme eklenirken öğrenciler bu sayede yılda toplamda 4 kez tatil yapacak aynı zamanda yaz tatili sonrasında oluşan okula uyum sorununun önüne geçilecek.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB'in eğitim öğretim takvimi içerisinde aktardığı bilgilere göre ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında olacak. Öğrenciler hafta sonu tatillerinin de araya girmesiyle birlikte 16 Kasım Kasım 2019 Cumartesi gününden başlayarak 25 Kasım 2019 Pazartesi gününe kadar tatil yapmış olacaklar. Yani 2019 Kasım ayında öğrenciler 9 günlük bir ara tatil yapacaklar.
Yılın geri kalanında uygulanacak olan takvimdeki tatiller ise şöyle;
Yarıyıl Tatili:20-31 Ocak 2019
2. Ara Tatil: 6-10 Nisan 2019
Kapanış:19 Haziran 2019
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Çocuğa tokatın bedeli ağır oldu
- Antalya'da acı olay! Hayata tutunamadı
- Kamera kayıttaydı! At arabasıyla hırsızlık
- 'Hayalet Silah' şebekesine darbe! Ele geçirildi
- Feci olay! Çocuklar bu hale geldi
- Büyük vicdansızlık! 'Üzerine motosiklet düştü' denilmişti…
- İstanbul'da ortalık karıştı! Kemerli kavga
- Feci kaza! Görüntüler korkunç...
- Adıyaman'da gece yarısı kanlı infaz!
- İzmir sahte içki operasyonu! Hepsi arabanın içerisinden çıktı
- YPG/PKK'dan Tel Abyad'a topçu saldırısı: Ölü ve yaralılar var |Video
- Futbolcularını tokatlayan antrenörden Alex Ferguson’lu savunma... |Video
- Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Gerasimov ile görüştü
- Maduro'dan dünyaya Azerbaycan'dan mesaj: Diz çökmemeliyiz
- 6 ilçede GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı
- CHP'li Mahmut Tanal ve Veli Ağbaba'dan skandal! TBMM'de alkol servisi istediler
- Rusya'dan flaş açıklama: YPG çekilmezse Türk ordusu ile karşı karşıya gelecek
- Trump'tan Türkiye açıklaması
- Başkan Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü
- HDP'li Rojda Nazlier hakkında flaş iddia: Teröristleri evinde ağırladı
- Başkan Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı! Fetih Suresi'nden ayet okudu
- Terör örgütü YPG'nin havanları bakın nereden çıktı