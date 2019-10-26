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Kapkaççılar Beşiktaş'ta suçüstü yakalandı! Plakayı boyayıp kaçmaya çalıştılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
ŞEYTANİ PLAKA OYUNU!

, 'ta kadının çantasını kapkaç yapan ikisi kadın 3 kişi olay sonrası kaçarken yakalandı. Şüphelilerin kaçtıkları otomobilin 34 GIP 38 olan plakasını boyayıp 34 GIP 88 yaptıkları da anlaşıldı.

Olay saat 14.00 sıralarında Ortaköy Muallimnaci Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinden çıkan kadını takip eden ikisi kadın 3 kişi, turistin çantasını kapkaç yaparak otomobille olay yerinden kaçtı.,

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kapkaç ihbarını alan Devriye Ekipler Amirliği ekipleri anında harekete geçerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YAKALANDILAR

Olayın hemen ardından şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili tespit eden polis ekipleri ikisi kadın 3 kapkaççıyı yakaladı. Kelepçe takılarak gözaltına alınan zanlılar götürüldü.

PLAKAYI BOYAMIŞLAR

Şüphelilerin kaçtıkları otomobilin 34 GIP 38 olan plakasını boyayıp 34 GIP 88 yaptıkları da anlaşıldı. Otomobil incelenmek üzere polis merkezine getirildi.

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