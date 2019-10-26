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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı! | 26 Ekim 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2019
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta kıyıları, Doğu Karadeniz, ’nun güneydoğusu, , , , ve Erzincan çevreleri ile ve ’nin kuzey, Kırklareli’nin doğu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 26 Ekim 2019 Cumartesi hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta kıyıları, Doğu Karadeniz, 'nun güneydoğusu, , , , ve Erzincan çevreleri ile ve 'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; , Giresun, ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Marmara, İç Ege ve 'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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