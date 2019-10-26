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İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2019
İSTİKLAL CADDESİ'NDE ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI!

, 'nda bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. İstiklal Caddesi kapatılırken, ekiplerin yaptığı incelemede çantanın içinden çamaşır çıktı.

Olay, 'nde saat 23.10 sıralarında meydana geldi. 'nda bırakılan çantayı görenler durumdan şüphelenerek, polise haber verdi.

Polis ekipleri şerit çekerek, caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine gelen uzman ekipler çantada inceleme yaptı. Çanta fünye ile patlatılmazken, yapılan incelemede çantanın içinden çamaşır çıktı.

Cadde trafiğe açıldı.

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