28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 24.10.2019
28 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar 28 Ekim tatil mi sorusuna yanıt arıyor. 28 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü? 28 Ekim’in tatil olması halinde hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil olması dolayısıyla okullar, devlet daireleri ve bankalar tatil olacak. Peki 28 Ekim okullar tatil mi? İşte detaylar…
28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi sorusuna milyonlarca öğrenci ve ailesi cevap arıyor. 4 günlük tatil ihtimalini değerlendirmek isteyen kişiler 28 Ekim gününün tatil olup olmadığını araştırıyor. Ulusal bayramlarımızdan birisi olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Bir önceki gün yani 28 Ekim gününün Pazartesi olması nedeniyle 4 günlük tatil olasılığı güçlenmişti. Peki, 28 Ekim okullar yarım gün mü? 28 Ekim okullar tatil mi?
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