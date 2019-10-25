25 Ekim 2019, Cuma
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat! | 25 Ekim 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.10.2019
O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI...

2019 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kıyıları, ’nun batısı, K. Maraş, Giresun, , , Bitlis, ve çevreleri ile ’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 25 Ekim 2019 Cuma hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kıyıları, 'nun batısı, K. Maraş, Giresun, , , Bitlis, ve çevreleri ile 'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, 'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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