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Kahramanmaraş'ta ablasını döven eniştesine dehşeti yaşattı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.10.2019
ABLASINI DÖVEN ENİŞTESİNE DEHŞETİ YAŞATTI!

'ta, , ablasını döven eniştesi ile eniştesinin ağabeyi 'ı bıçaklayarak yaraladı. Mehmet Salih Polat polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. , tartıştığı eşi 'ı (20) dövdü. Olayı duyaup eve gelen Naile Aslan'ın yakınları ve Mehmet Aslan ile yakınları arasında tartışma çıktı. Tartıimanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Naile Aslan'ın kardeşi , eniştesi Mehmet Aslan'ı bacağından, eniştesinin ağabeyi 'ı ise karnından bıçakladı Polat olay yerinden kaçarken, yaralı kardeşler çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Murat Aslan ile kardeşinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay yerinden otomobille kaçan Mehmet Salih Polat ise kovalamaca sonunda -Gaziantep Karayolu'nun Kapıçam mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.

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