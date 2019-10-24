82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe tehditlere rağmen 35 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyor!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünde yaşayan Seyit Tahir Öztepe (82), 1984'te evinin yakınındaki tepeye diktiği direkte dalgalandırdığı Türk bayrağını aldığı tüm tehditlere karşın, hiç indirmedi. Geçen dönem köy muhtarlığı yapan Öztepe, bayrağı indirmek isteyen 5 teröristin çıkan çatışmalarda öldürüldüğünü belirterek, ömrü yettikçe bayrak bekçiliği görevini sürdürmeye devam edeceğini söyledi.Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 120 haneli, yaklaşık 2 bin nüfuslu Suüstü köyünde yaşayan 7 çocuk babası Seyit Tahir Öztepe, vatan sevgisini bayrağa olan saygısıyla gösteriyor. Öztepe, 35 yıl önce dönemin Yüksekova Tabur Komutanının, "Her yerde Türk bayrağını dalgalandıralım" sözü üzerine evine yaklaşık 150 metre mesafedeki tepeye diktiği demir direkte Türk bayrağını dalgalandırmaya başladı.
Öztepe, o günden sonra canı gibi sevip, koruduğu Türk bayrağın, sadece yıpranmışsa değiştirmek, kirlenmişse de yıkamak için indirdi.
BAYRAĞI İNDİRMEK İSTEYEN 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İlerleyen yaşına karşın fırsat buldukça tepeye çıkarak dalgalanan Türk bayrağını saygıyla selamlayan Öztepe, hiçbir tehdidin kendisini yıldırıp, korkutmadığını söyledi. Teröristlerin Türk bayrağını indirmek için iki kez saldırı düzenlediği belirten Öztepe, "Bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı. Bayrakla ilgili de her türlü tehdit geldi. Ama hiçbir zaman kulak asmadım. Bayrağa iki kez saldırı yapıldı. İlk saldırıda çıkan çatışmalarda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İkinci kez geldiklerinde yine teröristlerden biri öldürüldü, biri de kaçtı. Kaçan ikinci terörist de Oymak Kaya dediğimiz bölgede etkisiz hale getirildi" dedi.
EŞİM SİLAH ALIP, BAYRAĞA SAHİP ÇIKTI
Eşinin ve çocuklarını da aynı duyarlılıkla hareket ettiğini belirten Seyit Tahir Öztepe, bayrağı hiçbir zaman sahipsiz bırakmadıklarını ve ömrü yettikçe bayrak bekçiliği görevini sürdüreceğini ifade etti. Öztepe, şöyle konuştu:
"Bir defasında bayrak direğinin altına bomba yerleştirdiler. Ama ben yine direği dikip, bayrağı dalgalandırdım. Tehditlere aldırmadım. Bu gücü de devletimden alıyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprakları. Köydeki korucular hiçbir zaman bayrağımızı sahipsiz bırakmadı. Devletin silahını alıp görev yapmadım. Ama 35 yıldır bu bayrak dalgalanıyor ve ebediyen de dalgalanacak. Oğuldan oğula devredip gidecek. Eşim de bu bayrağa sahip çıktı. Çoğu zaman eline silah alıp sabaha kadar nöbet tuttu. Çocuklarım küçüktü. Şimdi oğullarım sahip çıkıyor. Çok şükür bayrağımızı düşürmedik, düşürmeyiz de."
BAYRAK BÜTÜN KÖYÜ BİRLEŞTİRDİ
Köyde yaşayanların Türk bayrağı altında birleştiğini de ifade eden Öztepe, "Bayrağa olan saygımız ve sevgimiz bütün köye yansıdı. Gün geçtikçe köydekiler de bayrağına sahip çıktı. Ve bütün köyü birleştirdi. Dünyanın en güçlü ve en temiz devlet bizim devletimizdir. Allah, vatanımızın ve devletimizin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.
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