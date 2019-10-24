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Aydın'da 10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.10.2019
10 AYLIK BEBEK UYUŞTURUCUDAN ZEHİRLENDİ!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu! Nazilli ilçesinde annesi ve erkek arkadaşının evde içtiği sırada dumandan etkilendiği ileri sürülen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinden gelen son dakika haberi kan dondurdu. Annesi ve erkek arkadaşının içtiği sırada duman etkilendiği ileri sürülen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı. 'nde yaşanan olayda korkunç olayın detayları hastanede ortaya çıktı.

10 AYLIK BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Nazilli ilçesinde annesi ve erkek arkadaşının evde uyuşturucu içtiği sırada dumandan etkilendiği ileri sürülen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde yaşayan E.Ç, evde bulunduğu sırada 10 aylık torunu M.Ç.Ç'nin fenalaşması üzerine Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan bebeğin dumandan zehirlendiği tespit edildi. İlk müdahalesi burada yapılan bebek daha sonra Aydın ve 'ne sevk edildi.

UYUŞTURUCUDAN ETKİLENDİ İDDİASI

Anneanne E.Ç'nin polise ilk ifadesinde kızı G.Ç. ve onun erkek arkadaşı D.Y'nin evde uyuşturucu kullandığını, torununun da uyuşturucudan etkilenmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine anne G.Ç. ile erkek arkadaşı D.Y. gözaltına alındı. Ayrıca anne E.Ç'den Nazilli Devlet Hastanesi'nde, bebekten de Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kan örneği alındığı öğrenildi.

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