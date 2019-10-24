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Dün ölen Doktor Zeynep ile ilgili gerçek ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
DOKTOR ZEYNEP'İN ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ DETAY

'deki Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görev yapan psikiyatri hekimi, 47 yaşındaki uzman doktor 12'nci kattaki evinin balkonundan atlayarak etti. Olayın ardından ortaya çıkan detaylar ise dehşete düşürdü.

Olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Mavişehir Mahallesi 2040/4 Sokak'taki lüks sitede meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra oğlu ile birlikte yaşayan , 12'nci kattaki dairenin balkonundan atladı ve beton zemine düştü. Site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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