Dün ölen Doktor Zeynep ile ilgili gerçek ortaya çıktı

İzmir'deki Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görev yapan psikiyatri hekimi, 47 yaşındaki uzman doktor Zeynep Bodur 12'nci kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Olayın ardından ortaya çıkan detaylar ise dehşete düşürdü.

Olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Mavişehir Mahallesi 2040/4 Sokak'taki lüks sitede meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra oğlu ile birlikte yaşayan Zeynep Bodur, 12'nci kattaki dairenin balkonundan atladı ve beton zemine düştü. Site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.