24 Ekim 2019, Perşembe
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat! | 24 Ekim 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
METEOROLOJİ TRAFİĞE ÇIKACAKLARI UYARDI!

2019 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve ile ’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 24 Ekim 2019 Perşembe hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; , Giresun, Trabzon, , Hatay, Gaziantep, Kilis, ve 'nin güney kesimleri ile 'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve ile 'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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