Cumhurbaşkanlığı 59 personel alımı yapacak! Cumhurbaşkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı 59 personel alımı yapacağını duyurdu. İş sahibi olmak isteyenler devlet kadrolarının açtığı ilanları araştırıyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 59 personel alımı yapılacağı açıklandı. Peki, Cumhurbaşkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir? Toplam 11 bölümde yapılacak personel alımına yapılacak başvuru için şimdiden yoğun ilgi gösterilmeye başlandı. İşte, Cumhurbaşkanlığı uzman personel alımı ile ilgili tüm detaylar…

Cumhurbaşkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları için binlerce kişi araştırma yapıyor. KPSS puanıyla alım yapılacak Cumhurbaşkanlığı 59 personel alımı için başvurular başladı. İktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, sosyoloji, istatistik, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, şehir ve bölge planlama alanlarında alımlar yapılacak. Başvuru yapacak kişilerin YDS puanına da sahip olması gerekiyor. İşte, Cumhurbaşkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları!

CUMHURBAŞKANLIĞI 59 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olması,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Sosyoloji, İstatistik, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması,

c) Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olması (01/01/1984 ve daha sonra doğmuş olmak),

ç) İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan almış olması gerekmektedir.

d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 22, 28, 29 Temmuz 2018 veya 14, 20, 21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden;

İKTİSAT alanı için KPSSP14 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 400 aday

İŞLETME alanı için KPSSP24 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 260 aday

KAMU YÖNETİMİ alanı için KPSSP29 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 60 aday

ULUSLARARASI İLİŞKİLER alanı için KPSSP34 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday

HUKUK alanı için KPSSP4 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 80 aday

SOSYOLOJİ alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday

İSTATİSTİK alanı için KPSSP12 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 60 aday

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 140 aday

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 20 aday

yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 18/11/2019 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Adaylar bu tarihten itibaren üç iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

İSTENEN BELGELER

Sınava gireceklerin www.sbb.gov.tr internet adresindeki Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve

a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesini,

b) KPSS sonuç belgesini,

c) YDS'den veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir dil sınavından alınan sonuç belgesini,

ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişini,

d) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını,

e) Askerlik durum beyanını (erkek adaylar için),

f) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisini tarayarak sisteme yüklemeleri ve 21/10/2019 tarihinden itibaren 04/11/2019 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.