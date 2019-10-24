İstanbul'daki 5 taksimetre firması hakkında soruşturma
Giriş Tarihi: 24.10.2019
Rekabet Kurulu, İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi alanında faaliyet gösteren 5 firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Alberen Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Atak Taksi Elektronik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Ata Taksimetre Muayene Servisleri Ltd. Şti., Paşa Taksimetre Ltd. Şti. ve Tetaş Elektronik Ltd. Şti.'nin, fiyatları birlikte belirledikleri iddiasıyla yapılan başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden, bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, söz konusu 5 firma hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
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