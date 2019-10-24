Eşinin sevgilisini vuran adamdan gazetecilere: Abi dediğimiz kişiydi, namusumu temizledim
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
Antalya'da eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Nafiz G.'yi tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayan Yusuf A., adliyeye sevk edildi. Yusuf A., olayın nedenini soran gazetecilere, "Abi dediğimiz kişiydi, namusumu temizledim" dedi.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf A., eşi G.A.'nın kullandığı otomobille, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Nafiz G.'nin 07 ADF 729 plakalı otomobilinin önünü kesti. Araçtan inen Yusuf A., direksiyondaki Nafiz G.'ye tabancayla 3 el ateş etti. Yusuf A., daha sonra yolun karşısına geçerek durakta bir otobüse binip kaçtı.
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