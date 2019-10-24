24 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Eşinin sevgilisini vuran adamdan gazetecilere: Abi dediğimiz kişiydi, namusumu temizledim

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
EMNİYET ÇIKIŞI ŞOK CEVAP!

'da eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Nafiz G.'yi tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayan A., adliyeye sevk edildi. Yusuf A., olayın nedenini soran gazetecilere, "Abi dediğimiz kişiydi, namusumu temizledim" dedi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde meydana geldi. A., eşi G.A.'nın kullandığı otomobille, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Nafiz G.'nin 07 ADF 729 plakalı otomobilinin önünü kesti. Araçtan inen Yusuf A., direksiyondaki Nafiz G.'ye tabancayla 3 el ateş etti. Yusuf A., daha sonra yolun karşısına geçerek durakta bir otobüse binip kaçtı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN