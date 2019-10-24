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Diyarbakır okul bahçesinde öğretmene dayak kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
OKUL BAHÇESİNDE DEHŞET!

Diyarbakır'da bir öğretmen tartışığı veliler tarafından darp edildi. Öğrencilerin gözü önünde gerçekleşen saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir öğretmenin veli ve iki oğlu tarafından darbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 21 Ekim'de ilçeye bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda Müdür yardımcısı ve Görsel Sanatlar öğretmeni Yasin Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencinin durumunu okul idaresine bildirdi. Okul idaresi de durumu öğrencinin velisine iletti.

Diyarbakır okul bahçesinde öğretmene dayak kamerada DİYARBAKIR OKUL BAHÇESİNDE ÖĞRETMENE DAYAK KAMERADA

DAVETİ KABUL ETMEDİLER

İki çocuğuyla okula gelen veliyi kapıda karşılayan öğretmen Güneş, öğrencinin durumunu anlatarak konuşmak üzere onları odaya davet etti. Daveti kabul etmeyen veli ve iki oğlu öğretmeni okul bahçesinde darbetmeye başladı.

YERDE TEKMELEDİLER

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde öğretmenin veli ile iki oğlu tarafından uğradığı saldırı ve yerde tekmelenmesi görülüyor. Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle saldırganlar okuldan uzaklaşıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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