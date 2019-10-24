İstanbul Havalimanı’nda seyir halindeki VIP araç alev alev böyle yandı
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
İstanbul Havalimanı'nda giden yolcu kısmına doğru seyir eden VIP araçta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yanan aracın freninin boşaldığını gören trafik polisi ekiplerinin yolu keserek aracı durdurması olası bir faciayı önledi. Polis ekiplerinin yanan aracı durdurma anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Olay saat 10.30 sıralarından İstanbul Havalimanına giden yolcu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre giden yolcu girişine doğru seyreden Beser Kuzu idaresindeki 59 TR 600 plakalı VIP araç, bir anda bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.
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