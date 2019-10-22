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Manisa’da taciz iddiasına meydan dayağı! Dövüp polise teslim ettiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
İĞRENÇ OLAY! DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİLER

’da oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, esnaf ve çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildikten sonra polise teslim edildi.

'nın Şehzadeler ilçesinde, oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğuna tacizde bulunduğu ileri sürülen bir kişi, esnaf ve çevredeki vatandaşlardan tekme dayak yedi. Olay 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki bir oyun salonunda meydana geldi.

Manisa’da taciz iddiasına meydan dayağı! Dövüp polise teslim ettiler MANİSA’DA TACİZ İDDİASINA MEYDAN DAYAĞI! DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİLER

TEKME TOKAT SALDIRDI

Yabancı uyruklu bir kişi, iddiaya göre, salonda oyun oynayan 11 yaşındaki erkek çocuğuna elle tacizde bulundu. Çocuğun şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahipleri, çocuğun taciz edildiğinin farkına vardı. İş yeri sahibinin kaçmaya çalışırken yakaladığı yabancı uyruklu şahsa, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tekme tokat saldırdı.

POLİSE TESLİM ETTİ

Daha sonra bir dükkanda tuttukları şahsı, polise teslim etti. Gözaltına alınarak, polis merkezine götürülmek üzere polis otosuna konulan şüphelinin üzerinden kimlik çıkmazken, zanlının uyruklu olduğu tespit edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Şüpheliye atılan meydan dayağı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Öte yandan iş yeri sahibi ve çocuğun ailesinin, şüpheliden şikayetçi olduğu da öğrenildi.

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