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Çanakkale'de lastik bot içinde 30 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
RADARDA TESPİT EDİLDİ! BÖYLE YAKALANDILAR!

'de ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 19'u çocuk uyruklu 30 , tarafından yakalandı.

Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından ilçesi Sivrice Burnu açıklarında içerisinde bir grup olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti.

30 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyonda durdurulan harekat halindeki lastik bot içinde 19'u çocuk, 6'sı kadın ve 5'i erkek olmak üzere uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

GERİ GÖNDERİLECEKLER

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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