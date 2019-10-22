Çanakkale'de lastik bot içinde 30 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 19'u çocuk Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti.
30 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Operasyonda durdurulan harekat halindeki lastik bot içinde 19'u çocuk, 6'sı kadın ve 5'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.
GERİ GÖNDERİLECEKLER
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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