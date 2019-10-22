Almanya'da iki Türk gencinin şüpheli ölümü

Almanya'daki iki ölüm beraberindeki şüphelerle gündemde. ODTÜ'lü Mert Çokluk'un Nürnberg Tren İstasyonu'ndaki ölümünü 6 gün sonra öğrenen ailesi, "Tırnağı sökülmüş, vücudunda darp izleri var. Alman makamları bilgi vermiyor. Bilgisayar ve telefonu da kayıp. Her şey şüpheli" diyor. Berlin'de 4 ay önce yüksekten düşerek ölen Erasmus öğrencisi Dursun Karadavut'un ailesi de, "Bize intihar olduğu söylendi ama yurtta düştüğü balkon ortak kullanım alanı. Yurtta kimsenin ifadesi alınmamış" sözleriyle soru işaretlerinin aydınlatılmasını bekliyor.

ODTÜ Matematik Bölümü'nü derece ile bitirdikten sonra master yapmak için Almanya'daki Nürnberg Üniversitesi'ne kayıt yaptıran Mert Çokluk (24), 4 Ekim'de Nürnberg Tren İstasyonu'nda ölü bulundu. Çokluk'un ölüm haberi, ailesine Alman makamlarınca 6 gün sonra bildirildi. Aileye, oğullarının nasıl öldüğüne dair bilgi verilmediği öğrenildi.