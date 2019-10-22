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Almanya'da iki Türk gencinin şüpheli ölümü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
ALMANYA'DA İKİ TÜRK GENCİNİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

'daki iki ölüm beraberindeki şüphelerle gündemde. ODTÜ'lü 'un Nürnberg 'ndaki ölümünü 6 gün sonra öğrenen ailesi, "Tırnağı sökülmüş, vücudunda darp izleri var. Alman makamları bilgi vermiyor. Bilgisayar ve telefonu da kayıp. Her şey şüpheli" diyor. 'de 4 ay önce yüksekten düşerek ölen Erasmus öğrencisi 'un ailesi de, "Bize olduğu söylendi ama yurtta düştüğü balkon ortak kullanım alanı. Yurtta kimsenin ifadesi alınmamış" sözleriyle soru işaretlerinin aydınlatılmasını bekliyor.

ODTÜ Matematik Bölümü'nü derece ile bitirdikten sonra master yapmak için 'daki Nürnberg Üniversitesi'ne kayıt yaptıran (24), 4 Ekim'de Nürnberg 'nda ölü bulundu. Çokluk'un ölüm haberi, ailesine Alman makamlarınca 6 gün sonra bildirildi. Aileye, oğullarının nasıl öldüğüne dair bilgi verilmediği öğrenildi.

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