22 Ekim 2019, Salı
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Birçok bölgeye uyarı | 22 Ekim 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2019
DİKKAT GELİYOR! METEOROLOJİ BİRÇOK BÖLGEYİ UYARDI...

2019 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve , ’nun güney ve doğusu, Orta , Doğu Karadeniz kıyıları, ’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile , , , ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 22 Ekim 2019 Salı hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve , 'nun güney ve doğusu, Orta , Doğu Karadeniz kıyıları, 'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile , , , ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

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