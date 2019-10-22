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31 ayrı suçtan aranıyordu! Suç makinesi polisten kaçamadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
SUÇ MAKİNESİ KISKIVRAK YAKALANDI

’in Bozüyük ilçesinde 31 ayrı suçtan araması bulunan ve yaklaşık 36 yıl da kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 31 ayrı suçtan aranması olan ve yaklaşık 2 yıldır cezaevi firarisi konumunda bulunan F.N. isimli şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin ısrarlı takibi ve başarılı çalışmaları sonucunda yakalandı.

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HAKKINDA 36 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR


Hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan, hırsızlıktan silahla yağma ve uyuşturucu bulundurmaya kadar 31 ayrı kaydı bulunan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli F.N. tutuklanarak M tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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