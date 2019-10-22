31 ayrı suçtan aranıyordu! Suç makinesi polisten kaçamadı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 31 ayrı suçtan araması bulunan ve yaklaşık 36 yıl da kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 31 ayrı suçtan aranması olan ve yaklaşık 2 yıldır cezaevi firarisi konumunda bulunan F.N. isimli şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin ısrarlı takibi ve başarılı çalışmaları sonucunda yakalandı.

HAKKINDA 36 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR