Hırsızlık hükümlüsü 2 kadın, saklandıkları evde yakalandı

Kayseri'de, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 yaşındaki Aysun Sezer ile 25 yaşındaki Sibel Yıldırım, saklandıkları evde polis tarafından yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 10 yıl 5 ay hapis cezasın bulunan Aysun Sezer ile 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Sibel Yıldırım'ı yakalamak için çalışma başlattı.

CEZAEVİNE SEVK EDİLDİLER

Ekipler, iki firarinin merkez Esentepe Mahallesi Sultanhisar Sokak'ta bulunan evde kaldığını belirledi. Eve yapılan baskında Aysun Sezer ve Sibel Yıldırım, yakalandı. Gözaltına alınan iki kadın, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.