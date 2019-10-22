22 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
22.10.2019

Son dakika: Bilecik’te suç makinesi kıskıvrak yakalandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 31 ayrı suçtan araması bulunan ve yaklaşık 36 yıl da kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 31 ayrı suçtan aranması olan ve yaklaşık 2 yıldır cezaevi firarisi konumunda bulunan F.N. isimli şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin ısrarlı takibi ve başarılı çalışmaları sonucunda yakalandı. Hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan, hırsızlıktan silahla yağma ve uyuşturucu bulundurmaya kadar 31 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli F.N. tutuklanarak Bilecik M tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bilecik’te suç makinesi kıskıvrak yakalandı
Bilecik’te suç makinesi kıskıvrak yakalandı
Deprem uzmanlarından son dakika fay hattı uyarısı!
Deprem uzmanlarından son dakika fay hattı uyarısı!
Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı!
Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı!
Bir Zamanlar Çukurova setinde yangın çıktı
Bir Zamanlar Çukurova setinde yangın çıktı
İğrenç olay! Dövüp polise teslim ettiler
İğrenç olay! Dövüp polise teslim ettiler
Metroda intihar girişimi! Seferler durdu
Metroda intihar girişimi! Seferler durdu
3 yaşındaki minik kızın acı ölümü
3 yaşındaki minik kızın acı ölümü
Fren yerine gaza basınca...
Fren yerine gaza basınca...
2 ilde sahte para operasyonu! Yakayı ele verdiler...
2 ilde sahte para operasyonu! Yakayı ele verdiler...
Esra Erol'da canlı yayınına katılmıştı! Öldürüldü...
Esra Erol'da canlı yayınına katılmıştı! Öldürüldü...
Kütahya Tavşanlı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Kütahya Tavşanlı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Mama yiyen köpeğe böyle çarptı
Mama yiyen köpeğe böyle çarptı
Daha Fazla Video Göster