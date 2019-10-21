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Pendik'te dehşet! "Karımı öldürdüm, polise bilgi ver"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
PENDİK'TE DEHŞET! KARIMI ÖLDÜRDÜM, POLİSE BİLGİ VER

'teki evlerinde bir kocanın, silahla ateş ederek karısını öldürdükten sonra aynı silahla kendi başına ateş edip ettiği iddia edildi. Genç çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Yenişehir'de bulunan lüks sitedeki bir evde meydana geldi. Bir kişinin eşini silahla vurup girişiminde bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Özden(38) ve (40) çiftinin yaşadığı evin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, 2 yıl önce evlenen Durak çiftini yatak odasında başlarından vurulmuş halde buldu.

"BU KARARI İKİMİZ ALDIK" YAZILI BİR NOT BULUNDU

Olayda kullanılan silahı ise Aytaç Durak'ın elinde gören polis ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Durak çiftinin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptığı çalışmalarda "Bu kararı ikimiz aldık" yazılı bir not buldu. Yapılan incelemelerin ardından Durak çiftinin cenazeleri otopsi için Kurumu'na kaldırıldı.



"KARIMI ÖLDÜRDÜM, KENDİMİ DE ÖLDÜRECEĞİM"

Aytaç Durak'ın sabah saatlerinde avukatına "Karımı öldürdüm, kendimi de öldüreceğim. Polise bilgi ver" şeklinde mesaj attığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika: Dehşet evi! Pendik'te kan donduran olay SON DAKİKA: DEHŞET EVİ! PENDİK'TE KAN DONDURAN OLAY


Fotoğrafta: Aytaç Durak


Fotoğrafta: Özden Durak

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