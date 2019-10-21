FETÖ’nün Sınav Komisyonu’na 19 tutuklama
FETÖ’nün askeri okul mülakatlarında ‘Kod sistematiği’ kullanarak, TSK’ya sızmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 19’u tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmak için askeri okul mülakatlarında verilen aday numaralarının 2. ve 3. hanelerindeki rakamların toplamının 9, 10, 11 ve 12 olan şahısların terör örgütü mensubu oldukları ve bu şekilde yüksek puan aldıkları tespit etmişti.
Başsavcılık, itirafçı bir askerin ifadesinin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığınca Kriptoloji uzmanlarına bilirkişi raporu hazırlattı.
Söz konusu raporda, aday numaralarının 2. ve 3. basamaklarındaki rakamların sayı değerlerinin toplanmasıyla elde edilen değerin rastgele dağıtılmadığının hipotez testiyle tespit edildiği belirtilerek, ''2013 yılında yapılan her iki mülakat için belirtilen örgütsel formüle uyan ve mülakatı geçenlerin tüm mülakatı geçenlere göre oranın yüzde 97,70 olduğu, sonuç olarak 2013 yılında belirtilen oranda terör örgütü mensubunun Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okuluna sızdırıldığı tespit edilmiştir'' denildi.
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