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Son dakika: Van'da korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
VAN'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberi... ve verilerine göre 'nın Muradiye ilçesinde saat:09.53'te, 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü merkez Muradiye ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.53'te meydana geldi.

Yerin 9,41 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede hafif şekilde hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü ilçenin Balaklı Mahallesi olarak açıkladı.

Kandilli verilerine göre ise deprem 7,3 kilometre derinlikte oluştu.



(Üstte Kandilli verileri...)



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