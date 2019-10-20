Son dakika: Van'da korkutan deprem

Son dakika haberi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'nın Muradiye ilçesinde saat:09.53'te, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD

Başkanlığı'nın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Deprem Dairesimerkez üssünü merkez Muradiye ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.53'te meydana geldi.Yerin 9,41 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede hafif şekilde hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü ilçenin Balaklı Mahallesi olarak açıkladı.

Kandilli verilerine göre ise deprem 7,3 kilometre derinlikte oluştu.





(Üstte Kandilli verileri...)







