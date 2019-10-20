Son dakika: Van'da korkutan deprem
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
Son dakika haberi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'nın Muradiye ilçesinde saat:09.53'te, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü merkez Muradiye ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.53'te meydana geldi.
Yerin 9,41 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede hafif şekilde hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü ilçenin Balaklı Mahallesi olarak açıkladı.
Kandilli verilerine göre ise deprem 7,3 kilometre derinlikte oluştu.
(Üstte Kandilli verileri...)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bin haneli beldeden, bin 500 üniversiteli yetişti
- Sis içerisindeki İstanbul'dan kartpostallık görüntüler
- İşte kanseri tedavi eden besin! Mucizevi etkileri var
- Oğluyla tartışan 9 yaşındaki çocuğu darp etti
- Köpeğin başına turşu bidonu geçirip yola bıraktılar
- Beşiktaş'ta genç kadına taciz saniye saniye kamerada!
- İstanbul'da kaçakçılık operasyonu
- Genç kızın çığlıkları kamerada...
- Sarıyer’de acıkan domuz sürüsü şehir merkezine indi
- İzmir'de denize petrol türevi atıklar sızdı
Daha Fazla Gör
- Alman basını Türkiye'nin ABD ve terör örgütü PYD'ye karşı zaferini böyle gördü!
- Son dakika: Van'da korkutan deprem
- Fransa'dan Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için skandal çağrı
- Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da kazdığı tüneller tek tek ortaya çıkıyor!
- Azınlık cemaatlerinden Mardin Deyrüzzaferan Manastırı’ında Mehmetçik için toplu dua
- Tarım ve Orman Bakanlığı ortaya çıkardı! Tarihi geçmiş ürünlerde hile...
- THY'den Danimarka'da "Stopover" ile İstanbul tanıtımı
- Fitness TDK anlamı - İngilizce kökenli fitness kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir?
- "Gülen Gözler" adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir?
- Cornell Üniversitesindeki bir araştırmaya göre, antibakteriyel özelliği en yüksek olan hangisidir?
- ABD'den Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir?
- Tatilinizde Tiran ve İşkodra şehirlerini gezdiyseniz hangi Balkan ülkesini ziyaret etmişsiniz demektir?