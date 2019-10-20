Antalya Körfezi'nde 'şeytan vatozu' ilk kez görüldü
Antalya'da, amatör balıkçının ağına, Antalya Körfezi'nde ilk kez görülen şeytan vatozu (devil fish) takıldı.
Atlas Okyanusu'nun doğu kesimlerinde, özellikle İrlanda'nın güneybatısı ile Portekiz'in güneyinde ve kuzeybatısında bulunan, görüntüsü nedeniyle şeytan vatozu (devil fish) olarak adlandırılan balık, Antalya Körfezi'nde ilk kez kayıtlara geçti. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve bu nedenle 2004 yılında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı listesi'ne alınan şeytan vatozu, 2006'daki yeniden sınıflandırılmasında, düşük popülasyon ve yüksek kaçak av oranları da göz önüne alınarak, tehlikedeki türler kapsamına alındı. Söz konusu tür, geçen hafta ilk kez Antalya'da kayıt altına alındı. Yat Limanı'ndan balık avına çıkan amatör balıkçı, ağına takılan farklı türdeki balığı görünce yetkililere haber verdi.
NESLİ TEHLİKE ALTINDA
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şeytan vatozunu fakülteye getirerek, incelemeye aldı. Daha önce körfezde kayıtlara geçmemiş balık türüne rast geldiklerini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, şeytan vatozunun Akdeniz ekosisteminde var olduğunu; ancak uzun süredir görülmediği için 'kırmızı liste'de yer aldığını söyledi. Gökoğlu, "Akdeniz ekosisteminde artık yok olma aşamasına gelen türlerden biri bölgemizde görüldü" dedi.
Fakültenin müzesinde balığı sergileyeceklerini dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, "Baştan kuyruğa kadar 235 santimetre uzunluğunda, kanat boyu 135 santimetre olan balığımız 19 kilo. Suyu süzerek besleniyor, çok güzel rengi var. Yarasaya benzer tür, kulakları var sanki. Körfezimizde ilk defa tespit ediyorum. Tür çeşitliliğimiz açısından sevindirici bir tespit" diye konuştu. DHA
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