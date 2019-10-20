22 yaşındaki genç yatak odasında ölü bulundu: 5 gözaltı
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
Üsküdar'da 22 yaşındaki Buğra Deniz Yılmaz 5 arkadaşıyla eğlenmek için buluştukları evde yatak odasında ölü bulundu. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Olay, Küçükçamlıca Mahallesi Deva Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde Buğra Deniz Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 arkadaş eğlenmek için gruptaki başka bir arkadaşlarının evinde toplandı.
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