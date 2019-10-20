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Şehit asker Sezai Eşkioğlu Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.10.2019
ŞEHİT ASKER EŞKİOĞLU TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

'nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er 'nun cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'un Yakutiye ilçesine gönderildi.

Şemdinli'de, bugün saat 02.30 sıralarında, 'lı teröristlerle çıkan çatışmada piyade er , ağır yaralandı. Sahra Askeri Hastanesine kaldırılan Eşkioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Piyade er Sezai Eşkioğlu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, asker ve polis katıldı.

Şehit Eşkioğlu'nun cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşundu bulunuldu. Ardından şehidin özgeçmişi okundu. Duaların edilmesinden sonra Şehit Eşkioğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşları tarafından tekbirler getirilerek ambulansa konuldu. Eşkioğlu'nun cenazesi, ambulansla Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanına, oradan da hava yoluyla memleketi Erzurum'un Yakutiye ilçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

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