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Üsküdar'da polis memuru kendini vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.10.2019 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019
KIRMIZI ALARM! KANLAR İÇİNDE BULDULAR

, Üsküdar'da bulunan Çevik Kuvvet yerleşkesinde, Polis Memuru iddiaya göre, silahıyla intihar girişiminde bulundu. Sol göğüs kısmından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan Gökkaya, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, Üsküdar'daki Çevik Kuvvet yerleşkesinde gece saat 01.00 sıralarında yaşandı. Yerleşkenin içerisinden silah sesi duyulması üzerine, görevli polis memurları içeride arama yaptı.

Üsküdar'da polis memuru kendini vurdu ÜSKÜDAR'DA POLİS MEMURU KENDİNİ VURDU

HASTANEYE KALDIRILDI

Yemekhaneye giren polis ekipleri 'yı yerde sol göğüs kısmından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Mustafa Gökkaya, ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEYE AKIN ETTİLER

Gökkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken meslektaşları ise hastaneye akın etti. Daha sonra olayı öğrenerek hastaneye gelen Gökkaya'nın annesi de gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı anneyi Gökkaya'nın meslektaşları teselli etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Olay Yeri ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yerleşkede bir süre inceleme yaptı. İlk inceleme sonucu olay yerinde tabanca, bir adet boş kovan ve Gökkaya'ya ait cep telefonu bulundu. Gökkaya'nın özel hayatında problemleri olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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