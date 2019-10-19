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Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aracı bırakıp kaçtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.10.2019
ARKASINA BAKMADAN KAÇTI!

'da sulama kanalına düşen kiralık otomobilin sürücüsü, suya gömülen araçtan kendi çabasıyla çıkarak olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 01 BHJ 09 plakalı kiralık otomobil, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvar'daki aydınlatma direğine çarptıktan sonra bariyerleri aşarak DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Suya gömülen araçtan kendi çabasıyla çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı.

VİNÇ İLE ÇIKARILDI

Otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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