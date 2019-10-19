Otomobil ile çarpışan halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 19.10.2019 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019
Sivas halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, üniversite öğrencisi Emel Duruduygu (22) hayatını kaybetti, o anlar kameraya yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Başpınar yönetimindeki 58 H 0067 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi soncucu 58 MA 0095 plakalı otomobil çarpıştı.
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