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Otomobil ile çarpışan halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.10.2019 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019
ÜNİVERSİTELİ KIZ ÖLÜME BÖYLE GİTTİ!

halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, üniversite öğrencisi (22) hayatını kaybetti, o anlar kameraya yansıdı. ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi yakınlarında meydana geldi. yönetimindeki 58 H 0067 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi soncucu 58 MA 0095 plakalı otomobil çarpıştı.

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