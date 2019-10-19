Kadıköy’de 11 katlı binada yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
Kadıköy Caddebostan'da 11 katlı binanın 7. katında yangın çıktı. Bina sakinleri itfaiye tarafından tahliye edilirken 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
Kadıköy, Caddebostan Mahallesi Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi'nde bulunan 11 katlı bir binanın 7'inci katındaki dairede yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı.
Yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yangında dumandan etkilenen 5 kişinin ilk müdahaleleri ambulansta yapıldı. Ardından yaralılar kontrolleri yapılmak üzere çevre hastanelere sevk edildi.
İtfaiye ekipleri merdiven aracı ile 7. kattaki yangına müdahale etti. itfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken binadan tahliye edilen vatandaşların bina önündeki bekleyişi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor? Avlu dizisi bitti mi? İşte yanıtı...
- İzmir’de yarım tonluk köpek balığı karaya vurdu
- NASA uzaydan paylaştığı İguana görüntüsüyle şoke etti
- Gelin görümce fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalandı
- Dev piton 54 yaşındaki kadını yuttu
- Türkiye'de 30 il büyükşehir olabilir!
- Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci değişimiyle şaşırttı
- İstanbul'da sıkı denetim! Kuş uçurtmuyorlar
- Nuri Pakdil kimdir? ‘Kudüs Şairi’ Nuri Pakdil kaç yaşında, nereli? Ünlü yazardan acı haber...
- 680 gram metal yutan kişi hayatını kaybetti
- Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? MSB Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir?
- KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? Başvurular 21 Ekim'e kadar...
- Son dakika: Suriye’de yakalanan DEAŞ’lılar Türkiye’ye getiriliyor
- Hercai 17. bölüm izle! Hercai 17. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti
- Müslüm filmi oyuncu kadrosu | Müslüm filmi oyuncuları kimdir?
- Müslüm filmi oyuncusu Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırdı!
- Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses eşi Muhterem Nur kim?
- Arap gazetecilerden Türkiye-ABD anlaşmasına çarpıcı yorum
- 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zamlarıyla ne kadar maaş alacağım?
- Türkiye Bankalar Birliği'nden 'yeniden yapılandırma' duyurusu
- Macron, Merkel ve Johnson ile birlikte Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı