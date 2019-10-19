Kadıköy’de 11 katlı binada yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

Kadıköy Caddebostan'da 11 katlı binanın 7. katında yangın çıktı. Bina sakinleri itfaiye tarafından tahliye edilirken 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Kadıköy, Caddebostan Mahallesi Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi'nde bulunan 11 katlı bir binanın 7'inci katındaki dairede yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı.

Yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yangında dumandan etkilenen 5 kişinin ilk müdahaleleri ambulansta yapıldı. Ardından yaralılar kontrolleri yapılmak üzere çevre hastanelere sevk edildi.

İtfaiye ekipleri merdiven aracı ile 7. kattaki yangına müdahale etti. itfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken binadan tahliye edilen vatandaşların bina önündeki bekleyişi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.