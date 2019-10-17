Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor? Avlu dizisi bitti mi? İşte yanıtı...

Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor? 2 sezondur ilgiyle takip edilen Avlu dizisi bitti mi? Bir hapishanede geçen ve kızının intikamını alma mücadelesi veren bir kadının hikayesinin anlatıldığı Avlu dizisinin yeni sezonu başlamadı. Bu durumda dizinin takipçileri Avlu bitti mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni sezonuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Avlu'nun yeni maceraları Netflix platformunda yayınlanacak. Peki, Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Avlu dizisi bitti mi? Geçtiğimiz sezon Star TV'de yayınlanan Avlu ne zaman başlıyor? Avlu yeni sezon ne zaman sorusuna dizinin izleyicileri yanıt arıyor. Kızının intikamını almak için hapishanede mücadele veren bir kadının öyküsünün anlatıldığı Avlu dizisinin 2. yeni sezonu henüz başlamadı. Dizi severler de Avlu bitti mi sorusuna yanıt arıyor. Avlu dizisinin sezon finalinde Zehra'nın vurulmasıyla birlikte Avlu karışmıştı. Avlu ne zaman başlayacak? İşte yeni sezonu merak edilen diziden son haberler…