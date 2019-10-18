İstanbul'da silahla yaralama
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişi, sokakta tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurularak yaralandı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.
Türkmenistan uyruklu R.M, Çukur Mahallesi Karakurum Sokak'taki evine giderken yolda bir kişiyle tartıştı. Tartıştığı kişi R.M'ye tabancayla ateş etti.
POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ
Yaralanan R.M. yere yığılırken, şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.
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